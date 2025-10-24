¡Alarmante! Buscan a profesora que desapareció después de un partido de fútbol en El Alto

Continúa la búsqueda de una profesora que desapareció después de asistir a un partido de fútbol en la ciudad de El Alto. Autoridades, bomberos y familiares conformaron un equipo multisectorial para realizar rastrillajes en la zona, sin que hasta el momento se tenga información concreta sobre su paradero.

Según indicó el suboficial superior Flores, los operativos de rastrillaje se están realizando desde la Fábrica de Cemento, con apoyo de bomberos, perros especializados y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Viacha.

“Se hizo un recorrido, ahora vamos a continuar. Se hizo un rastrillaje con bomberos, con canes y el personal de la Felcc Viacha”, señaló la autoridad policial.

El esposo de la víctima habría compartido bebidas alcohólicas con la profesora antes de su desaparición y, posteriormente, llegó solo a su domicilio alrededor de las dos de la mañana, sin la compañía de su esposa.

La madre de la docente, Modesta Flores, indicó que el esposo fue el primero en presentar la denuncia sobre la desaparición de su hija.

Asimismo, las autoridades no descartan que la mujer haya podido caer en algún caudal de agua formado por las intensas lluvias registradas durante el pasado fin de semana, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play