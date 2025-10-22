Aprehenden al exalcalde de San Buenaventura sindicado por robo agravado de oro en La Paz

El subcomandante de la Policía Departamental de La Paz, coronel Willy Paz, informó este martes que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió al exalcalde del municipio de San Buenaventura, acusado del delito de robo agravado.

Según la autoridad policial, el exalcalde fue sorprendido en flagrancia mientras portaba armas de fuego durante el robo de oro en una mina del municipio de Mayaya, en el norte de La Paz.

“El delito es robo agravado. Se procedió a la aprehensión de un sujeto de 40 años de edad y también de otro de 28 años”, explicó el coronel Paz.

De acuerdo con el informe policial, el exalcalde y su cómplice ingresaron de manera violenta a una cooperativa minera, redujeron al personal de seguridad y sustrajeron oro. Sin embargo, la Policía intervino oportunamente, aprehendió a ambos y los trasladó al Ministerio Público.

“Se secuestró un revólver negro, además de proyectiles calibre 38 y 32. Estas personas habrían intimidado a los vigilantes y los amenazaron con armas de fuego, por lo que fueron conducidas como aprehendidas”, detalló Paz.

Tras sus declaraciones ante el Ministerio Público, la Fiscalía presentó la imputación formal. Un juez dispuso la detención preventiva del exalcalde en la cárcel de San Pedro, mientras que su cómplice fue enviado al penal de Chonchocoro, ambos por el lapso de seis meses, mientras se desarrolla la investigación.

