Brenda La Fuente llegó a la Casa Grande del Pueblo para notificar a Luis Arce

Brenda La Fuente llegó este miércoles hasta la Casa Grande del Pueblo para notificar presencialmente al presidente, Luis Arce, en el marco del proceso judicial por prueba de paternidad que se sigue en su contra. Ante la negativa de recibir la citación, la notificación fue realizada por cedulón, procedimiento que estuvo a cargo de un oficial de diligencias del Juzgado de La Paz.

Según explicó La Fuente, el mandatario no asistió a dos programaciones previas para la toma de muestra de sangre correspondiente a la prueba de ADN. La tercera citación estaba prevista para el 30 de octubre, sin embargo, el demandado presentó un memorial indicando que no se someterá al examen genético.

“En este momento la oficial de diligencias del juzgado de La Paz está procediendo a la notificación. En caso de que él se siga escondiendo y no dé la cara, se le notificará nuevamente por cedulón, pegando la asistencia familiar en la puerta”, declaró La Fuente en conferencia de prensa en puerta de la Casa Grande del Pueblo.

La notificación por cedulón es un mecanismo legal de última instancia que se aplica cuando la persona requerida rehúsa recibir la citación o se encuentra ausente reiteradamente, garantizando así la continuidad del proceso judicial.

