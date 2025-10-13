El presidente Luis Arce, en ocasión del inicio del pago del bono Juancito Pinto en la ciudad de Sucre, responsabilizó a la Asamblea Legislativa por la escasez de combustibles, al afirmar que no aprueban los créditos internacionales, por tanto, no hay dólares para comprar gasolina y diésel.

El mandatario dijo que pese al “bloqueo legislativo”, el gobierno continúo pagando los bonos sociales.

“Muchos nos decían no hay combustible, sí, no hay combustible porque no hay dólares ¿Por qué no hay dólares? Porque no hay créditos ¿y quién aprueba los créditos? La Asamblea Legislativa. Por lo tanto ¿a quién hay que ir a reclamar cuando no tenemos combustibles? Esta muy claro”, dijo Arce ante cientos de niños que esperaban el pago de su bono.

La escasez de combustibles se incrementó desde la anterior semana tras que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dijo que no habrá abastecimiento al 100 por ciento debido a la falta de dólares que no les entregan desde el ministerio de Economía.

Las filas de vehículos en busca de gasolina y diésel se incrementaron considerablemente en las estaciones de servicio.

