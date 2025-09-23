Presidente Luis Arce entrega Bastón de Mando al vicepresidente Choquehuanca antes de viajar a la ONU

El presidente Luis Arce Catacora informó a través de sus redes sociales que entregó el Bastón de Mando al vicepresidente, David Choquehuanca, antes de emprender viaje rumbo a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

“Entregamos el Bastón de Mando a nuestro jilata vicepresidente, David Choquehuanca, antes de partir rumbo a Nueva York #EEUU para participar de la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, escribió el Jefe de Estado en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con la agenda, el presidente Arce intervendrá en la Asamblea el jueves 25 de septiembre, además de sostener reuniones bilaterales con distintos líderes internacionales, en el marco de la política exterior boliviana orientada al multilateralismo, la cooperación y la defensa de los intereses nacionales.

La participación de Bolivia en la Asamblea General de la ONU se da en un contexto global marcado por desafíos en materia de cambio climático, desarrollo sostenible, paz, seguridad y defensa de los pueblos, ejes en los que el país busca reafirmar su voz en la comunidad internacional.

