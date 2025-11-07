Yerko Núñez, exministro de Jeanine Añez, anunció su retorno a Bolivia tras casi cinco años

A través de sus redes sociales, Yerko Nuñez, exministro de la Presidencia, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez publicó un mensaje en el que anunció su próximo retorno a Bolivia, luego de permanecer casi cinco años fuera del país.

En su publicación, el exministro reflexionó sobre el tiempo que pasó lejos de su familia y de su tierra, asegurando que, pese a la persecución y las dificultades, mantuvo firme su fe y esperanza.

“Casi cinco años lejos de mi familia y de mi tierra. Fui perseguido, alejado injustamente, pero nunca vencido. Dios me dio fuerza para resistir, fe para perdonar y esperanza para seguir adelante”, escribió.

El exministro, que formó parte del gabinete de Jeanine Añez durante la transición política de 2019, también destacó que su experiencia le dejó profundas lecciones sobre la verdad, la dignidad y la esperanza.

“Este tiempo me enseñó que la verdad encuentra su camino, que la dignidad no se vende y que la esperanza sigue viva… Muy pronto, volveré”, añadió.

Mire la publicación de Yerko Nuñez:

