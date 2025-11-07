TEMAS DE HOY:
mujer arrastrada ORNATO PÚBLICO Agresión sexual

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Rodrigo Paz dio la bienvenida al vicesecretario de EE.UU. antes de la posesión presidencial en Bolivia

A través de sus redes sociales, el mandatario electo expresó su satisfacción por la presencia del alto representante estadounidense en el país.

Hans Franco

07/11/2025 18:16

Foto: Rodrigo Paz da la bienvenida al vicesecretario de Estado de EEUU (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, dio la bienvenida al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien arribó a la ciudad de La Paz para participar en los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial, que se realizará este sábado a partir de las 10:00 de la mañana.

A través de sus redes sociales, el mandatario electo expresó su satisfacción por la presencia del alto representante estadounidense en el país:

“Qué gusto tenerlo en nuestra pequeña maravilla, @DeputySecState. Gracias por acompañarnos en el renacer de Bolivia”, publicó Paz.

La visita de Landau refuerza los lazos diplomáticos entre Bolivia y Estados Unidos, en un contexto en el que ambas naciones buscan fortalecer el diálogo político, la cooperación económica y la colaboración en temas de desarrollo y democracia.

El vicesecretario de Estado formará parte de las delegaciones internacionales que asistirán a la ceremonia de transmisión de mando, en la que Rodrigo Paz asumirá oficialmente la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Mire la publicación de Rodrigo Paz: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD