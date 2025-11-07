Delegaciones internacionales arriban a Bolivia para la transmisión de mando presidencial

En las primeras horas de la madrugada de este viernes comenzaron a llegar a Bolivia las primeras autoridades internacionales que participarán en los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial.

El primero en arribar fue el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, seguido por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin. Minutos después llegó el vicecanciller de Turquía, Zeki Levent, y posteriormente el ministro de la Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras, Tomás Vaquero, quien destacó el significado democrático del proceso boliviano.

“Venimos en representación de la presidenta de la República de Honduras, quien manda un efusivo saludo al nuevo presidente de la República de Bolivia. Fortalece la democracia dejar que el pueblo se manifieste. Bolivia es un país rico en cuanto a cultura y patrimonio; creo que uno de los aspectos que más se debe trabajar es el acercamiento de nuestros pueblos”, expresó Vaquero a su llegada.

Durante la jornada se prevé la llegada de más delegaciones internacionales que acompañarán la ceremonia de transmisión de mando, en la que Rodrigo Paz asumirá oficialmente la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

