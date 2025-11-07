Diputados se reúne este viernes bajo liderazgo de Roberto Castro, con foco en diálogo y trabajo conjunto

El nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, informó que la primera acción de su gestión será una reunión con el pleno de la directiva este viernes a las 10:00 de la mañana, con el objetivo de iniciar la organización interna de la Cámara.

“La primera tarea que vamos a llevar adelante mañana es una reunión a las 10 de la mañana con el pleno de la directiva para empezar a organizar la Cámara de Diputados”, anunció Castro tras asumir oficialmente el cargo.

El legislador destacó que la conformación de la nueva directiva fue resultado del consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un hecho que, según subrayó, no ocurría desde hace dos décadas.

“Esta directiva ha sido conformada y aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas, algo que no sucedía hace 20 años”, afirmó, resaltando que este acuerdo refleja una nueva etapa de diálogo y coordinación al interior del Legislativo.

Castro reiteró su compromiso de conducir la Cámara de Diputados bajo principios de apertura, respeto y trabajo conjunto, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad parlamentaria y responder a las demandas del pueblo boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play