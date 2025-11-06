MAS anuncia la expulsión de Luis Arce como militante

El Movimiento al Socialismo (MAS) anunció este jueves la expulsión del presidente Luis Arce Catacora como militante de ese partido político, tras una resolución emitida por la dirigencia nacional.

El anuncio fue realizado por el presidente del MAS, Grover García, en conferencia de prensa, quien informó que la Resolución N° 16 dispone la expulsión definitiva de Arce del instrumento político por “incumplimiento del mandato del pueblo” y por no atender los problemas económicos y sociales que enfrenta el país.

“Hemos sacado la Resolución 16 en la cual expresa la expulsión del señor Luis Arce Catacora de ser militante del instrumento político (…) Ha sido un perjuicio total que nuestro presidente no haya podido resolver el problema del combustible, el problema del dólar y de la canasta familiar. Nosotros hemos dado varias sugerencias y no las han aplicado”, declaró García en la ciudad de La Paz.

El dirigente agregó que la decisión fue asumida luego de un proceso interno de evaluación del desempeño del presidente Arce y de su relación con las estructuras orgánicas del MAS.

La resolución será remitida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su registro formal, informó García.

Mire el video:

