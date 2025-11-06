TEMAS DE HOY:
Política

Rodrigo Paz será posesionado este sábado: así será la sesión inaugural en la Asamblea

El acto se realizará el sábado 8 de noviembre, a horas 10:00 de la mañana, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz.

Hans Franco

06/11/2025 17:44

Foto: Posesión de Rodrigo Paz como presidente será el sábado a la 10 am
La Paz

Escuchar esta nota

La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó oficialmente a senadoras, senadores, diputadas y diputados a la Solemne Sesión Inaugural de la Legislatura 2025-2026 y a la posesión de los electos Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, correspondiente al periodo constitucional 2025-2030.

El acto se realizará el sábado 8 de noviembre, a horas 10:00 de la mañana, en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con la convocatoria oficial emitida por la Presidencia de la ALP, el orden del día contempla los siguientes puntos:

Instalación de la Legislatura 2025-2026.

Posesión del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara Montaño.

Posesión del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Con esta sesión, la Asamblea Legislativa Plurinacional dará inicio formal a un nuevo periodo legislativo y acompañará el acto de transición democrática que marcará el comienzo del mandato presidencial 2025-2030.

La convocatoria fue emitida en la ciudad de La Paz este 6 de noviembre de 2025, bajo la firma de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

Mire la convocatoria: 

