Diego Ávila, del PDC, es elegido nuevo presidente del Senado para la Legislatura 2025-2026

La Cámara de Senadores eligió este jueves al senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), como nuevo presidente del Senado para la Legislatura 2025-2026, durante la sesión preparatoria instalada en el nuevo periodo parlamentario.

La votación para la elección de la nueva directiva se realizó en presencia de 36 senadores, de los cuales 32 votaron a favor, 2 en contra y 2 emitieron voto en blanco, resultado con el cual Ávila fue proclamado presidente de la Cámara de Senadores.

La nueva Directiva de la Cámara Alta quedó conformada de la siguiente manera:

Presidencia: senador Diego Esteban Mateo Ávila Navajas (PDC)

Primera Vicepresidencia: senadora Carmen Soledad Chapetón Tancara (Unidad)

Segunda Vicepresidencia: senadora Kathia Lisbeth Quiroga Fernández (Libre)

Primera Secretaría: senadora Yasmín Estivariz Villarroel (PDC)

Segunda Secretaría: senador Julio Romaña Galindo (PDC)

Tercera Secretaría: senadora Rosa Tatiana Añez (Unidad)

El flamante presidente del Senado, Diego Ávila, agradeció la confianza de sus colegas legisladores y expresó su compromiso de promover una gestión plural, de diálogo y trabajo conjunto entre las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.

Con esta elección, el Senado inicia oficialmente su labor legislativa dentro del nuevo periodo constitucional 2025-2030, en el marco de la instalación de la Legislatura 2025-2026 de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

