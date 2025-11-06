Restituyen las manecillas originales del reloj del Congreso en Plaza Murillo

Después de varios años, el histórico reloj del antiguo edificio del Congreso Nacional, ubicado en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, volvió a mostrar la orientación tradicional de sus manecillas, tras una intervención técnica realizada esta semana por personal especializado del Legislativo.

La medida devuelve al emblemático reloj su sentido horario original, luego de que en 2014, se dispusiera invertir el sentido de las manecillas y los números, como símbolo del “tiempo del sur”, una reinterpretación cultural que buscaba reflejar la cosmovisión andina y el cambio de paradigmas.

Con el reciente ajuste, el reloj del antiguo edificio legislativo uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos del centro paceño vuelve a marcar el tiempo de manera convencional, siguiendo el giro hacia la derecha, como en la mayoría de relojes del mundo.

La decisión fue ejecutada en el marco de las labores de mantenimiento y restauración del edificio histórico, que actualmente se prepara para los actos protocolares del cambio de mando presidencial previstos para este sábado 8 de noviembre.

El reloj del Congreso, instalado a inicios del siglo XX, ha sido testigo de los principales acontecimientos políticos de la historia republicana y ahora, con el retorno a su disposición original, recupera su aspecto clásico, tal como lo recuerdan generaciones de bolivianos.

