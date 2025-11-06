Seguridad total en La Paz: Cada dignatario tendrá custodia especial en la posesión de Rodrigo Paz

La Policía Boliviana activó un plan especial de seguridad para cada uno de los jefes de Estado, cancilleres y delegaciones internacionales que arribarán al país con motivo de la posesión presidencial de Rodrigo Paz, prevista para el sábado 8 de noviembre en la sede de Gobierno.

El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, informó que la institución dispuso que cada autoridad extranjera cuente con un equipo de seguridad asignado, el cual trabajará en coordinación con las embajadas y de acuerdo con los itinerarios oficiales de arribo y desplazamiento de cada visitante.

“Se ha instruido que, dependiendo del itinerario de los dignatarios que nos visitan, se designe y se realice la seguridad correspondiente en tanto y en cuanto lleguen al departamento de La Paz. No se va a escatimar ningún tipo de esfuerzo. Todos los invitados especiales van a tener asignada su seguridad y un jefe responsable”, explicó Russo en contacto con los medios.

El jefe policial agregó que los responsables designados ya se encuentran en coordinación directa con las representaciones diplomáticas para afinar los detalles del arribo, los desplazamientos internos y las actividades protocolares de cada delegación.

El plan contempla dispositivos diferenciados para mandatarios, vicepresidentes, cancilleres y demás autoridades internacionales, con el objetivo de garantizar su integridad y el normal desarrollo del acto de transmisión de mando.

Más temprano, el vicecanciller Elmer Catarina informó que cinco presidentes, cuatro vicepresidentes y más de 30 delegaciones internacionales confirmaron su participación en la ceremonia.

Los jefes de Estado asistentes serán Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric (Chile).

(Con información de ABI)

