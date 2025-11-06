¡Terrible! Le dan cadena perpetua a enfermero que mató a 10 pacientes para reducir su carga laboral

El hombre administraba sedantes a pacientes gravemente enfermos sin autorización. En el juicio se lo declaró culpable de intentar asesinar a 27 pacientes más.

La Justicia alemana condenó este miércoles a cadena perpetua a un exenfermero de 44 años por asesinar a diez pacientes de cuidados paliativos, según lo informaron medios internacionales.

El Tribunal Regional de Aquisgrán (Renania del Norte-Westfalia) declaró culpable al hombre, cuya identidad no ha sido revelada, de diez cargos de asesinato y de 27 intentos de asesinato entre 2023 y 2024 en un hospital del municipio de Würselen, concluyendo que administraba sedantes a pacientes gravemente enfermos sin autorización, a veces en combinación con analgésicos.

Según la acusación, su móvil era sedar a los pacientes para minimizar su carga de trabajo durante los turnos de noche. Durante el juicio, que comenzó en marzo, el exenfermero negó los cargos, alegando que no había administrado ningún fármaco con la intención de matar.

Las autoridades sospechan que el condenado podría haber sido responsable de aún más muertes. Los investigadores están examinando varios casos sospechosos de sus años de trabajo anteriores y la Fiscalía de Aquisgrán ha anunciado que probablemente presentará nuevos cargos en su contra. En sus alegatos finales, tras la presentación de las pruebas, el fiscal dio por hecho que se habían cometido 13 asesinatos.

