¡La verdad detrás del "león" irlandés te dejará con el corazón derretido!

Lo que comenzó como un aparente avistamiento de una bestia salvaje terminó siendo una anécdota que sacudió con humor al condado de Clare, en Irlanda. Un video de apenas nueve segundos, difundido en Reddit y replicado por miles de usuarios, mostraba a una criatura de pelaje abundante corriendo entre los árboles de un bosque. La melena era tan grande que muchos pensaron que se trataba de un león escapado de algún zoológico.

El clip fue compartido por el usuario “DR1792” en el foro “animalid”, un espacio donde internautas se ayudan a identificar animales a partir de fotos, videos e incluso huellas. En las imágenes, el supuesto felino avanza entre la maleza y se pierde entre los árboles, generando todo tipo de teorías y, por supuesto, preocupación entre algunos vecinos, quienes incluso llegaron a llamar a la policía irlandesa (Gardaí).

Tras recibir varios reportes, agentes de la estación de Killaloe se movilizaron para resolver el misterio. La sorpresa llegó pronto, el temible “león” no era más que un perro terranova llamado Mouse. Un perro grande, sí. Con melena digna de documental de safari, también. Pero extremadamente amigable.

En una publicación en redes sociales, la propia policía compartió el desenlace del caso. En la foto, un agente acaricia a Mouse, cuyo singular corte de pelo deja su cuerpo rapado, excepto la cabeza y el pecho, creando el efecto perfecto de una majestuosa melena.

John O’Reilly, gestor forestal del oeste irlandés, llegó a ver el video antes de que se resolviera el enigma. Pensó que algo no cuadraba, el tamaño era grande, pero los movimientos no eran los de un león. Días más tarde, la policía confirmó su intuición.

Lo que aún no se sabe es qué motivó a los dueños de Mouse a darle tan particular “look”. Aunque algunos veterinarios advierten que no es recomendable cortar el pelaje de los terranova sin necesidad médica, lo cierto es que Mouse logró lo que pocos, convertirse en leyenda local antes de Halloween.

En Clare, ya no se habla del león salvaje. Se habla de Mouse, el perro que por unas horas hizo sentir a todo un condado como protagonista de un episodio de safari irlandés.

