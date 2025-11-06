¡No podía escapar de él! Una joven no soportó el acoso de su ‘ex’ en Argentina (VIDEO)

El fallecimiento de Karla Robles, una joven de 27 años de San Miguel de Tucumán, provocó profunda consternación en Argentina. La mujer acabó con su vida a finales de octubre, durante una transmisión realizada en TikTok, mientras 96 personas observaban. Entre los espectadores se encontraba su expareja, Diego Zerda, quien ahora se encuentra detenido y es investigado por instigación al suicidio y violencia de género.

Robles había mantenido una relación con Zerda durante casi cinco años. Según la familia, durante ese tiempo la joven habría sido víctima de violencia física, psicológica y amenazas constantes. Sobre el acusado pesaban al menos seis denuncias previas y una orden de restricción vigente, impuesta por la propia Karla.

Horas antes de la tragedia, la joven había publicado una fotografía mostrando su progreso en el gimnasio. La publicación habría generado una reacción violenta por parte de Zerda, quien, según la investigación, le envió mensajes agresivos e intimidatorios. Para la familia, ese episodio fue el desencadenante de una situación que ya venía marcada por acoso y manipulación emocional.

“Borra esa foto ya, porque te voy a matar. ¿Por qué no te matas? Hazlo, porque voy a descuartizar a tu hermano que tanta quieres y a tu vieja", le escribió Zerda. La familia relató que esas amenazas no fueron un episodio aislado sino la continuidad de un patrón de acoso verbal y agresiones que, aseguran, Karla sufrió durante años.

“Prefiero acabar con todo, antes que él me mate a mí”, había dicho Karla, según relató su madre, Mirta Giménez, quien aseguró que su hija vivió atrapada en un ciclo de control y maltrato. “Él la tenía dominada, le prohibía salir, vestirse como quería, ver a su familia. Una chica con tantos recursos… y no podía escaparse”, expresó a El Clarín.

La familia también reveló que Karla había intentado pedir ayuda en ocasiones anteriores, e incluso habría sufrido la pérdida de un embarazo en el contexto de agresiones. “Nos enteramos tarde de muchas cosas. Ella intentaba protegernos”, dijo su madre.

Tras la muerte de la joven, Zerda habría enviado mensajes al hermano de Karla, lo que reforzó la sospecha de los investigadores sobre su rol en el desenlace. La Justicia analiza ahora mensajes, audios y capturas que podrían demostrar un hostigamiento sostenido.

