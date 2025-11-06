Un caso que conmociona a Rosario (Argentina) se registró la madrugada de este lunes, cuando un bebé de tan solo seis meses debió ser internado de urgencia tras detectarse lesiones graves compatibles con abuso sexual. La madre del niño, una adolescente de 16 años, lo llevó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde los médicos alertaron sobre la situación.

Según informó el director del centro de salud, Eduardo Casim, a medios locales “no ven con frecuencia una lesión de esa magnitud”. Tras la revisión inicial, se realizó una denuncia en la unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con intervención de la Secretaría de la Niñez.

El presunto responsable del abuso es un hombre de 47 años, identificado como Guillermo V., quien fue detenido por la policía luego de un llamado al 911 por un supuesto robo en la zona de Italia y Gálvez. Al llegar al lugar, una mujer acusó al hombre de abusar del bebé.

El menor presentó una evolución favorable en sus primeras 24 horas de internación y se encuentra en sala general. “Se hizo una exploración bajo anestesia para evaluar la magnitud de las lesiones. Tenemos fe de que se va a recuperar”, indicó Casim.

Por precaución, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia dispuso que el bebé quede bajo resguardo estatal. Según Rodrigo Lioy, titular de la dirección, “se adoptó una medida de protección excepcional que suspende la responsabilidad parental y asegura el resguardo inmediato del niño” mientras continúa la investigación sobre su entorno familiar.

