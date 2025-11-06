VIDEO: Sorprendió a la amante de su esposo en la ducha de su propia casa

Una escena de violencia registrada en la provincia de Guayas, Ecuador, se volvió viral en redes sociales y generó un intenso debate. Una mujer perdió el control al encontrar a su esposo junto a otra joven dentro de la ducha de su casa. En un arranque de furia, la esposa tomó un palo de escoba y golpeó repetidamente a la amante, todo mientras al menos dos amigas grababan el hecho.

“Quien eres... para meterte a mi casa”, se escucha gritar a la mujer entre golpes. A pesar de que la joven trató de cubrirse, no pudo evitar la agresión.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. La esposa, aún enardecida, tomó unas tijeras y cortó el cabello de la amante como forma de humillación. En el video, la joven afectada aparece sentada en una esquina, llorando y lamentando su decisión, resignada al escarnio.

El hecho ocurrió en la zona conocida como El Milagro. La difusión del material provocó rechazo por la violencia del ataque y por la exposición pública de la víctima, quien no opuso resistencia.

Autoridades no descartan que la agresora pueda enfrentar cargos por violencia física y psicológica, así como por humillación pública, mientras que usuarios en redes recordaron que los conflictos de pareja deben resolverse por vías legales y no mediante agresiones.

Mira el video:

