Un abuelito golpeó a una joven tras acusarla de estacionar mal su auto

Un jubilado agredió físicamente a una joven de 23 años en el barrio porteño de Villa del Parque, luego de acusarla de haber dejado su auto mal estacionado frente a su casa.

El violento episodio ocurrió este miércoles y fue captado en video por la propia víctima. En las imágenes, se ve a la joven increpando al hombre, vestido con una campera roja:

“¿Qué hacés? ¡Le pegaste una patada a mi auto!”, le reclama ella.

“¿Qué problema te hacés?”, responde el agresor mientras se acerca a ella.

La víctima le advierte: “Te estoy filmando”, pero el hombre no se detiene y comienza a golpearla en la cara, provocándole una herida en el labio. Segundos después, la joven muestra el resultado de la agresión: su boca lastimada y ensangrentada.

Otro video, grabado minutos después, muestra una nueva confrontación cuando el agresor intentaba ingresar a su casa junto a su pareja.

“Te voy a escrachar por todos lados, mostrá la cara, viejo”, grita la víctima desde la vereda.

La reacción del hombre vuelve a ser violenta: empuja a su pareja, abre el portón y le grita a la joven:

“¡Andá a la p… que te parió, me tenés podrido!”.

Un transeúnte intervino y logró detenerlo mientras la joven, visiblemente alterada, relataba que el ataque comenzó cuando el hombre le golpeó el auto con una bolsa de basura y luego le dio una patada porque supuestamente no podía salir con su vehículo.

“Cuando le dije que iba a llamar a la policía, me pegó una piña. Tenía la llave entre los dedos y eso me cortó el labio”, contó la joven, identificada como Agustina.

Tras realizar la denuncia, la víctima recibió un botón antipánico y se activaron las medidas de protección correspondientes.

La fiscalía investiga el hecho y analiza los videos aportados como evidencia.

