“No está el cuerpo de mi padre”: denuncian robo de restos en el cementerio de Villa Ingenio

Un nuevo y macabro caso de profanación de tumbas fue denunciado este miércoles en el cementerio de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto, donde la familia asegura que el cuerpo del difunto desapareció del nicho donde había sido enterrado.

Marco Antonio Mamani, hijo del difunto, relató a Que No Me Pierda que la familia quedó consternada luego de descubrir que los restos de su familiar ya no estaban en el lugar.

“Estamos indignados por lo que sucedió, como lo vieron en imágenes, mi padre no está y no lo podemos encontrar. En este momento no sabemos el paradero del cuerpo, sacaron sus restos”, afirmó Mamani.

Según su testimonio, hace dos semanas su abuela visitó el nicho y notó una abertura extraña. Al regresar junto a otros familiares, observaron que el espacio había sido cementado cuando originalmente estaba tapado con ladrillo.

Esta anomalía despertó sospechas y los llevó a abrir el nicho, donde confirmaron que el cadáver no se encontraba.

“No hay nada de su cuerpo, solo está el ataúd”, lamentó.

Mamani añadió que este no sería el único caso. Indicó que existe otro nicho con el mismo tipo de corte y señales de intervención, lo que hace presumir que al menos dos familias habrían perdido los restos de sus seres queridos.

El abogado de la familia, Efraín Chambi, informó que tras conocer el hecho se presentó de inmediato una denuncia y un reclamo formal ante la Alcaldía de El Alto. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibieron “ninguna respuesta” ni avances sobre la identificación de los responsables.

“Presentamos el reclamo con el fin de que se establezca a los responsables”, señaló el jurista, quien pidió a las autoridades municipales actuar con urgencia.

Mientras tanto, los familiares exigen explicaciones claras y certezas sobre el paradero del cuerpo. Reclaman que la Alcaldía no brinda información ni ofrece soluciones, pese a la gravedad del hecho y al temor de que existan más casos de profanación en ese cementerio.

