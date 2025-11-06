“Ella es inocente”: presidente del TSJ señala que no se comprobó que el accionar de Áñez fuera un delito

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso la anulación de la sentencia ejecutoriada de 10 años de la expresidenta Jeanine Áñez, ordenando su libertad irrestricta, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, aseguró que la disposición fue dada luego de comprobar que su actual no constituyó un delito como tal.

“Este proceso emerge en su condición como senadora, no en su condición como presidenta como tal; es en este sentido que se hace la revisión bajo los criterios legales expuestos y, aplicando la modificación que hizo la ley 1390 a la ley 004, se encontró que el actuar de ella no constituye un delito como tal. En términos sencillos, el hecho de que ella hubiera asumido la presidencia no corresponde a una figura que pueda ser punible o que tenga un reproche ante el sistema penal”, explicó Saucedo.

El presidente del TSJ manifestó que, para que la expresidenta haya sido condenada por el delito de resoluciones contrarias a las leyes, se debió demostrar daño económico al Estado; sin embargo, no se logró demostrar que esto no fue evidenciado.

“Su actuar no constituye un delito, es una figura atípica; por lo tanto, ella es inocente de ese hecho del que fue inicialmente condenada”, reiteró Saucedo.

En este sentido, la autoridad del TSJ sostuvo que la expresidenta puede asumir su vida como una ciudadana normal y puede circular sin ningún tipo de medidas ni restricciones por este hecho.

