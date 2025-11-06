¡Orgullo nacional! Ericka Suárez Weise gana el prestigioso premio "Latin Designer of the Year" en Miami

El diseño de moda boliviano alcanza un hito histórico. La joven y talentosa diseñadora Ericka Suárez Weise, de "Weise Atelier", fue galardonada con el prestigioso premio "Ready-to-Wear Latin Designer of the Year" (Diseñadora Latina del Año en Prêt-à-Porter) en la competencia Pitch to LAFS 2025, celebrada en el marco del Latin American Fashion Summit (LAFS) en Miami.

Este reconocimiento no solo catapulta la marca boliviana a la escena global, sino que marca la primera vez en la historia que una diseñadora de Bolivia recibe este codiciado galardón en la cumbre más importante de la moda latinoamericana.

El galardón. Foto: Facebook Erika Weise

El legado de Weise Atelier triunfa en LAFS

La séptima edición del Latin American Fashion Summit (LAFS) se llevó a cabo del 2 al 4 de noviembre de 2025 en The Moore Building, en el Miami Design District, reuniendo a líderes de la industria, retailers de talla mundial (como Net-A-Porter y Moda Operandi) y medios de comunicación.

Weise Atelier, fundada en 2011 en Santa Cruz de la Sierra, fue elegida como ganadora en la categoría Ready-to-Wear (Lista para llevar) gracias a su propuesta de prêt-à-couture. La marca es celebrada por su intrincado trabajo artesanal a mano, el desarrollo textil original y una visión de arte usable.

Foto: Instagram latinamericanfashionsummit

Ericka Suárez Weise, inspirada por la rica herencia cultural de su país y arraigada en el legado de tres generaciones de alta costura de su familia, logra con sus creaciones "redefinir la moda latinoamericana moderna, tendiendo puentes entre la tradición, la artesanía y la elegancia contemporánea".

La emoción familiar y el reconocimiento global

La noticia fue recibida con inmenso orgullo por la familia de la diseñadora. Su madre, la también reconocida modista Erika Weise, compartió su alegría en redes sociales:

"¡Qué orgullo! Mi hija salió elegida como mejor Diseñadora latina 2025 LAFS en Miami. Todo trabajo que se hace con amor y dedicación tiene su recompensa. ¡Felicidades!"

Foto: Facebook Erika Weise

La organización LAFS, plataforma impulsora de la moda regional, destacó a Weise Atelier como la ganadora de la categoría principal, subrayando el propósito de la competencia Pitch to LAFS: "dar a las marcas ese impulso adicional —la mentoría, el acceso y las oportunidades necesarias para alcanzar el reconocimiento internacional", según se destaca en la página oficial de LAFS.

El jurado de esta edición estuvo compuesto por figuras de élite de la moda global, incluyendo a Karla Martínez, Directora Editorial de VOGUE México, y Carmen Busquets, cofundadora de Net-A-Porter.

El triunfo de Ericka Suárez Weise en Miami no es solo una victoria personal, sino un poderoso mensaje sobre el talento y la calidad de la moda boliviana en el escenario mundial.

Foto: Facebook Erika Weise

Foto: Facebook Erika Weise

Foto: Facebook Erika Weise

