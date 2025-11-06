Marinkovic: “Tuvo que irse el MAS para que no haya presos políticos en Bolivia”

El senador electo Branko Marinkovic celebró la decisión judicial que anuló la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez por el denominado caso Golpe II y calificó la medida como una “gran alegría” tras casi cinco años de reclusión de la exmandataria.

“Lamentablemente tuvo que irse el MAS para que no haya presos políticos”, expresó Marinkovic, al destacar que la liberación de Áñez representa el fin de una etapa marcada por la persecución judicial.

El legislador electo anunció además que presentará un proyecto de ley con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el país. “Estoy presentando un proyecto de ley para nada más que evitar que vuelva a ocurrir esto en el país, porque es realmente una pena lo que hicieron con la expresidenta Jeanine Áñez”, afirmó.

Marinkovic lamentó el trato que recibió la exmandataria durante su detención preventiva y posterior condena.

“El maltrato que recibió durante casi cinco años es completamente injusto. No se la podía ni visitar; negaban las visitas. Realmente fue una barbaridad, y por ella y su familia me alegro muchísimo”, señaló.

El senador electo sostuvo que la justicia debe asumir responsabilidad por el daño causado a la expresidenta.

Finalmente, Marinkovic consideró que lo ocurrido evidencia la necesidad de una transformación profunda del sistema judicial boliviano. “Necesitamos hacer una reforma completa en la justicia”, concluyó.

