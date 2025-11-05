Un insólito robo se registró en una licorería ubicada en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra, donde dos sujetos fingieron ser clientes para sustraer un teléfono celular. El hecho, que duró apenas unos segundos, fue captado por las cámaras de seguridad del local y presenciado por dos testigos.

Según las imágenes, los hombres ingresaron al establecimiento simulando buscar una bebida alcohólica.

“¿Tiene alcohol de pecho colorado de medio?”, pregunta uno de los individuos, quien llevaba una bolsa negra en la mano derecha y lo que parece ser una guitarra en la espalda.

Su acompañante, con una bolsa naranja, responde brevemente: “Exactamente”.

La vendedora, sin sospechar nada, sale momentáneamente al exterior para guardar unas gaseosas en la heladera. Al volver, coloca las botellas en el suelo y les muestra una de las bebidas disponibles. Es en ese momento cuando, aprovechando que la mujer le da la espalda, el segundo sujeto se acerca a la caja registradora, toma un teléfono celular y lo guarda en el bolsillo de su pantalón, fingiendo revisar su bolsa.

Acto seguido, el primero de los hombres rechaza la oferta de la vendedora diciendo: “No, vamos nomás entonces”, y ambos abandonan el lugar como si nada hubiese ocurrido.

Sin embargo, no contaban con que todo el hecho había sido grabado por las cámaras de seguridad, y que dos personas que se encontraban cerca notaron el robo.

“¿Dónde está el celular que alzaron?”, se escucha decir a una mujer testigo, mientras el ladrón intenta desentenderse del hecho señalando a su cómplice. Fue entonces cuando otra voz del grupo exclama la frase que terminó delatándolos:

“¡Agárralo ahí, en la bolsa está!”

Instantes después, el sujeto que sustrajo el teléfono abandona apresuradamente el local.

A continuación, el video:

