TEMAS DE HOY:
camioneta robada robo Achocalla

Policial

Tragedia en Cochabamba: violento choque entre flota y minibús deja heridos y posibles fallecidos

El hecho ocurrió en cercanías de la tranca de Confital. Equipos de emergencia y la Policía se trasladaron al lugar mientras se aguarda un informe oficial.

Red Uno de Bolivia

20/12/2025 15:17

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un trágico accidente de tránsito se registró pasado el mediodía de este sábado 20 de diciembre, en cercanías de la tranca de Confital, en el departamento de Cochabamba. Un minibús habría impactado contra una flota, provocando serios daños materiales y dejando personas heridas y, de manera preliminar, posibles fallecidos.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el minibús quedó sobre la vía con visibles daños tras el fuerte impacto, mientras que la flota terminó embarrancada a varios metros, lo que evidencia la magnitud del choque.

Hasta el lugar se trasladaron equipos de emergencia, personal de rescate y efectivos de la Policía, quienes trabajan en la atención de los heridos y en la verificación de víctimas fatales.

Las autoridades aún no emitieron un reporte oficial, por lo que se espera información confirmada en las próximas horas sobre las causas del accidente y el número exacto de afectados.

