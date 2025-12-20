Tragedia en Cochabamba: violento choque entre flota y minibús deja heridos y posibles fallecidos

Un trágico accidente de tránsito se registró pasado el mediodía de este sábado 20 de diciembre, en cercanías de la tranca de Confital, en el departamento de Cochabamba. Un minibús habría impactado contra una flota, provocando serios daños materiales y dejando personas heridas y, de manera preliminar, posibles fallecidos.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el minibús quedó sobre la vía con visibles daños tras el fuerte impacto, mientras que la flota terminó embarrancada a varios metros, lo que evidencia la magnitud del choque.

Hasta el lugar se trasladaron equipos de emergencia, personal de rescate y efectivos de la Policía, quienes trabajan en la atención de los heridos y en la verificación de víctimas fatales.

Las autoridades aún no emitieron un reporte oficial, por lo que se espera información confirmada en las próximas horas sobre las causas del accidente y el número exacto de afectados.

