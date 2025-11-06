Abogado de Jeanine Añez: su salida de prisión está prevista para este jueves a las 10:30 de la mañana

El equipo jurídico de la expresidenta Jeanine Añez Chávez informó este miércoles que la exmandataria recuperará su libertad este jueves 6 de noviembre, tras casi cinco años de encarcelamiento en el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Su salida está prevista para las 10:30 de la mañana, luego de haberse emitido el mandamiento de libertad por parte del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del departamento paceño.

“El día de mañana (jueves) ella se va a comunicar seguramente con todos los medios, va a hablar con todas las personas. Ella va a estar saliendo a las 10:30 del centro penitenciario de Miraflores”, informó el abogado Luis Guillén a la Red Uno.

La decisión judicial se formalizó mediante la Resolución 011/25, que dispone la absolución de Jeanine Añez en el denominado caso Golpe II, y fue emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. El documento ya fue notificado al penal de Miraflores, lo que permitió activar los procedimientos administrativos para su liberación.

Guillén señaló que el proceso contra Añez estuvo marcado por irregularidades y vulneraciones a la independencia judicial, afirmando que “no se trató solamente de una argumentación jurídica, sino de decisiones incorrectas por parte de autoridades del Órgano Ejecutivo bajo una mirada pasiva del Órgano Judicial”.

“Va a corresponder que el Consejo de la Magistratura haga una auditoría del proceso”, añadió el jurista, al recalcar que durante cuatro años y medio la exmandataria fue privada de su libertad, de su salud y del derecho a recibir visitas.

El abogado adelantó que, una vez que Añez recupere su libertad, su defensa solicitará auditorías internas y externas sobre los procesos judiciales seguidos en su contra, con el fin de esclarecer los abusos y responsabilidades cometidos durante su detención.

