Así reflejaron los medios internacionales el anuncio de la liberación de Jeanine Áñez

Medios de comunicación internacionales se hicieron eco este miércoles de la noticia sobre la anulación de la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez, lo que desencadena en su liberación tras casi cinco años de detención. El anuncio, realizado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fue replicado con prontitud por la prensa regional, que destacó la decisión judicial como el factor determinante para su excarcelación.

Titulares que cruzaron fronteras

La noticia de la justicia boliviana ocupó rápidamente espacios en diarios de Argentina, México y Chile, entre otros países. La cobertura se centró en el fallo del máximo tribunal que revirtió la condena previa.

El medio argentino Clarín reportó que el presidente del TSJ, Romer Saucedo, "informó este miércoles que se dispuso la nulidad de la sentencia condenatoria contra la expresidenta transitoria Jeanine Añez y se ordenó su libertad por el denominado caso 'Golpe II'".

Por su parte, La Nación de Argentina señaló: "El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado 'golpe de Estado' contra el exmandatario Evo Morales, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación ".

El medio Infobae también se sumó, informando que el TSJ de Bolivia "anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la ex mandataria Jeanine Áñez por el proceso denominado 'golpe de Estado' contra el ex presidente Evo Morales", y precisó que se ordenó su "liberación inmediata".

Énfasis en la recuperación de la libertad

La prensa mexicana enfocó su cobertura en las implicaciones inmediatas de la decisión, haciendo hincapié en la recuperación de la libertad para la exmandataria.

El Universal de México informó que el TSJ de Bolivia "anuló una condena de 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por lo que podría recuperar la libertad de inmediato ".

En la misma línea, el diario Milenio publicó de forma concisa: "La justicia de Bolivia informó el miércoles que anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la ex presidenta Jeanine Áñez y ordenó su inmediata liberación".

Confirmación del mecanismo judicial

Desde Chile, los medios también confirmaron la decisión del máximo tribunal y el mecanismo de excarcelación. La Tercera detalló que el TSJ de Bolivia "anuló este miércoles la sentencia de 10 años contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por la crisis de 2019 y dispuso su libertad en el día mediante un juez de ejecución penal de La Paz, informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo." De igual forma, Emol.com comunicó que la corte "anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un 'golpe de Estado' en 2019, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación".

En resumen, los medios internacionales convergieron en destacar la nulidad de la condena de 10 años por parte del Tribunal Supremo de Justicia boliviano, siendo este fallo el hecho jurídico que puso fin a la privación de libertad de Áñez.

Mira la programación en Red Uno Play