Jeanine Áñez estará en la transmisión de mando de Rodrigo Paz, confirma su hija

La hija de la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, Carolina Ribera, anunció este miércoles que su madre recuperará su libertad este jueves, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó su liberación inmediata, luego de casi cinco años de detención en el penal de mujeres de Miraflores, en La Paz.

En conferencia de prensa desde las puertas del recinto penitenciario, Ribera confirmó que la exmandataria participará en el acto de transmisión de mando presidencial previsto para el sábado 8 de noviembre, y posteriormente retornará a Trinidad, su ciudad natal, en el departamento del Beni.

“Mañana va a salir libre, estamos esperando la notificación y el mandamiento de libertad. (…) Va a estar en la transmisión de mando, va a estar”, afirmó Ribera, visiblemente emocionada.

La hija de Áñez señaló que aún no había podido reencontrarse con su madre, pero aseguró que ambas se preparan para ese momento con gran expectativa y alegría.

“No la he visto todavía a mi madre, recién la voy a ver, vamos a hablar con ella, sabemos que está muy emocionada, después de cinco años de estar privada de libertad y ser sometida a muchos abusos”, expresó.

Ribera adelantó que, tras su liberación, Áñez viajará a Trinidad, donde la esperan su familia, amigos y simpatizantes.

“Nos vamos a ir a Trinidad, nos vamos a ir a su tierra. Ella está con mucha emoción, en Trinidad la está esperando su familia y amigos, estamos muy emocionados”, añadió.

La exmandataria permaneció detenida desde marzo de 2021, acusada en diversos procesos judiciales derivados de los hechos políticos de 2019. Su liberación marca el cierre de un largo periodo de detención que, según sus allegados, simboliza el fin de una etapa de persecución política y el inicio de un proceso de reconciliación nacional.

Mire el video:

