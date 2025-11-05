Mesa: “Celebro la decisión del TSJ que ordena la liberación inmediata de Áñez”

El expresidente Carlos Mesa, celebró este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la liberación inmediata de la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, tras casi cinco años de detención.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Mesa expresó su satisfacción por la resolución judicial y calificó la detención de Áñez como “ilegal, injusta e inhumana”, destacando su fortaleza durante el proceso.

“Celebro la decisión del TSJ que ordena la liberación inmediata de la expresidenta Constitucional Jeanine Áñez, tras casi cinco años de encarcelamiento ilegal, injusto e inhumano. Valoro su entereza y dignidad para soportar la persecución política ejercida contra ella por Morales, Arce y los jueces y fiscales obsecuentes”, manifestó.

El exmandatario también expresó su esperanza de que esta decisión marque el inicio del fin de la persecución política en el país y el restablecimiento del Estado de derecho.

“Espero la pronta libertad para todos los bolivianos que por 20 años fueron víctimas de este régimen autoritario que termina”, añadió.

Mire la publicación de Carlos Mesa:

Mira la programación en Red Uno Play