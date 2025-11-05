TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Acoso escolar Robo de vehículos

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Mesa: “Celebro la decisión del TSJ que ordena la liberación inmediata de Áñez”

Carlos Mesa calificó de “ilegal, injusta e inhumana” la detención de Áñez y destacó su fortaleza durante el proceso.

Hans Franco

05/11/2025 17:56

Foto: Carlos Mesa espera pronta libertad de las víctimas de este régimen
La Paz

Escuchar esta nota

El expresidente Carlos Mesa, celebró este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la liberación inmediata de la expresidenta constitucional Jeanine Áñez, tras casi cinco años de detención.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Mesa expresó su satisfacción por la resolución judicial y calificó la detención de Áñez como “ilegal, injusta e inhumana”, destacando su fortaleza durante el proceso.

“Celebro la decisión del TSJ que ordena la liberación inmediata de la expresidenta Constitucional Jeanine Áñez, tras casi cinco años de encarcelamiento ilegal, injusto e inhumano. Valoro su entereza y dignidad para soportar la persecución política ejercida contra ella por Morales, Arce y los jueces y fiscales obsecuentes”, manifestó.

El exmandatario también expresó su esperanza de que esta decisión marque el inicio del fin de la persecución política en el país y el restablecimiento del Estado de derecho.

“Espero la pronta libertad para todos los bolivianos que por 20 años fueron víctimas de este régimen autoritario que termina”, añadió.

Mire la publicación de Carlos Mesa: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD