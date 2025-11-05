Jerjes Justiniano: “Termina el dominio político sobre la justicia”, tras anulación de sentencia contra Añez

El exministro de la Presidencia del gobierno de Jeanine Añez, Jerjes Justiniano Atalá, celebró la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la sentencia contra la exmandataria y ordenar su liberación una vez sean notificadas las partes.

“Se ha determinado anular la sentencia y determinar obviamente la libertad en el momento en que sean notificadas las partes. Creo que es una buena noticia, le hace bien no solamente a la justicia, le hace bien a la democracia”, afirmó Justiniano en declaraciones a RED UNO.

El exministro consideró que el fallo del TSJ marca el fin de una etapa en la que el poder político influía directamente en las decisiones judiciales. “Termina, creo yo, una época en la que imperaba el dominio del poder político sobre la justicia. Creo que eso sigue dando buenas señales de que la justicia está mejorando en el país”, expresó.

Justiniano también cuestionó la base del proceso que llevó a prisión a la exmandataria. “La decisión de haber enjuiciado a Jeanine Añez por supuestamente haberse autoproclamado presidenta y haber generado un golpe de Estado era una versión que no iba a ser sostenida en el tiempo”, añadió.

Asimismo, manifestó que Añez debería ser reconocida públicamente como expresidenta constitucional. “Una de las cosas importantes sería que Jeanine Añez esté presente en la transmisión del mando como expresidente constitucional de la República, porque de hecho nunca fue una usurpadora ni una golpista”, sostuvo.

Finalmente, Justiniano llamó a impulsar una reforma profunda del sistema judicial, señalando al Movimiento Al Socialismo (MAS) por haber mantenido el control político de la justicia durante sus años en el poder. “El MAS estuvo 20 años en el gobierno y nunca fue capaz de reformar la justicia, porque la utilizaba a su antojo”, concluyó.

