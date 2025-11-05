“La justicia tarda, pero llega”: Luisa Nayar celebra la liberación de Jeanine Áñez

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, celebró este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez Chávez, y ordenó su inmediata liberación.

“La justicia tarda, pero llega. Hoy se hace realidad en el caso de la expresidenta constitucional Jeanine Áñez Chávez”, escribió Nayar en sus redes sociales, tras conocerse la resolución del máximo tribunal del país.

En su publicación, la legisladora calificó el proceso judicial contra Áñez como “inventado para justificar el fraude monumental de Evo Morales” y exigió “libertad para todos los presos políticos ya”.

Captura de publicación.

Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, informó que la sentencia fue anulada. Explicó además que la orden de libertad “será ejecutada en el día”, siempre y cuando no existan otras causas pendientes que mantengan a la exmandataria detenida.

Áñez, quien asumió la presidencia del país en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales, había sido condenada en 2022 a diez años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Su caso se convirtió en uno de los más polémicos de los últimos años, generando amplias críticas de la oposición y de organismos internacionales que denunciaron persecución política.

