Cívicos aguardan que Áñez asista a la transmisión de mando en La Paz

Tras cuatro años y ocho meses de reclusión en la cárcel de Miraflores, la expresidenta Jeanine Áñez podría recuperar su libertad este miércoles 5 de noviembre, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la condena de 10 años de prisión que pesaba en su contra por el caso denominado ‘Golpe II’.

Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz, su primer vicepresidente, Agustín Zambrana, destacó el papel de Áñez en la “restitución constitucional del país” tras la renuncia de Evo Morales en 2019.

“Esperamos que en las próximas horas se puedan cumplir los procedimientos y que tengamos a Jeanine libre. Ella debería asistir el domingo a Sucre a la transmisión de mando porque fue presidenta constitucional de Bolivia y se la debe valorar como tal”, afirmó Zambrana.

La sentencia del caso ‘Golpe II’ era el único obstáculo judicial que mantenía a Áñez privada de libertad. En 2022, la exmandataria fue condenada en un proceso ordinario a 10 años de cárcel, acusada de asumir ilegalmente la presidencia. Sin embargo, solicitó una revisión extraordinaria ante el TSJ, que finalmente falló a su favor.

