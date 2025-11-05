TSJ anula sentencia del caso ‘Golpe II’ y ordena inmediata liberación de Jeanine Áñez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso la inmediata liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, luego de anular la sentencia dictada en su contra dentro del caso denominado Golpe II. La decisión fue aprobada en sala plena con siete votos a favor y dos en contra, según confirmó el propio presidente del TSJ, Rómer Saucedo.

“El Tribunal Supremo de Justicia ha aprobado el proyecto de auto supremo que anula la sentencia del caso Golpe II, y en consecuencia se instruye la inmediata libertad de la expresidenta Jeanine Áñez”, anunció Saucedo en una conferencia de prensa ofrecida minutos después de la votación.

La resolución sostiene que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y las garantías constitucionales de la exmandataria.

Áñez fue condenada a 10 años de prisión en junio de 2022 por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de incumplimiento de deberes. La revisión extraordinaria presentada por su defensa derivó en la anulación del fallo, lo que implica que el proceso deberá ser revisado o reiniciado bajo nuevos parámetros legales.

El TSJ precisó que la orden de libertad será efectiva “en el día”, siempre y cuando no existan otras causas pendientes que mantengan a la exmandataria detenida.

Jeanine Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad y trasladada a La Paz. Desde entonces, permaneció recluida en el penal de Miraflores, enfrentando varios procesos judiciales, entre ellos Golpe I y Golpe II, además de al menos nueve causas por la vía ordinaria.

La decisión del TSJ marca un nuevo giro en uno de los casos más relevantes de la política boliviana reciente, al revisar un proceso que fue impulsado por el Ministerio Público y respaldado por el Senado tras la crisis política de 2019.

