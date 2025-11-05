Dictan libertad irrestricta para Jeanine Áñez

La expresidenta Jeanine Áñez podrá recuperar su libertad después de cuatro años y ocho meses de encierro preventivo, tras una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que sostiene que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso y las garantías constitucionales de la exmandataria.

Romer Saucedo, presidente del TSJ, precisó que la orden de libertad será efectiva “en el día”, siempre y cuando no existan otras causas pendientes que mantengan a la exmandataria detenida.

Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad y posteriormente trasladada a La Paz. Desde entonces permanece recluida, enfrentando dos procesos judiciales, Golpe I y Golpe II, iniciados por denuncias del Ministerio Público.

En el caso Golpe II, la exmandataria fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes. No obstante, la decisión del TSJ de admitir el recurso de revisión abre la posibilidad de que la sentencia sea anulada o modificada.

Áñez, quien gobernó Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020 tras la renuncia de Evo Morales, enfrenta además al menos nueve procesos ordinarios, según sus abogados, quienes califican su situación como “una persecución sistemática por parte del Órgano Ejecutivo con una clara intromisión en la actuación de la justicia”.

