Camacho celebra anulación de sentencia a Áñez y asegura que el Poder Judicial recupera su independencia

El gobernador cruceño afirmó además que la liberación de la expresidenta debería extenderse a todos los detenidos y procesados; lo que denominó “una farsa inventada por el masismo para tapar el fraude a nuestra democracia”.

Charles M. Flores

05/11/2025 14:01

Camacho celebra anulación del fallo a Áñez y ve independencia judicial. FOTO: Tomada de internet. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La justicia ordenó este miércoles la anulación de la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez. La decisión fue comunicada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien señaló que en el caso hubo vulneraciones a las normas que afectaron el debido proceso y las garantías constitucionales de la exmandataria.

Tras conocerse la resolución, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció en redes sociales, destacando que esta medida demuestra un avance en la independencia del Poder Judicial.

“Los años que la expresidenta Jeanine estuvo en prisión solo se explican por las presiones políticas que el masismo ejerció sobre los jueces y magistrados”, escribió, agregando que esta etapa estaría llegando a su fin.

Camacho afirmó además que la liberación de Áñez debería extenderse a todos los detenidos y procesados en lo que denominó “una farsa inventada por el masismo para tapar el fraude a nuestra democracia”. En su publicación, el gobernador reiteró que nunca existió un golpe de Estado en 2019, sino un fraude electoral que derivó en la renuncia de Evo Morales y la posterior asunción constitucional de Áñez.

Áñez, quien aún permanece recluida en el penal de Miraflores de La Paz, podría recuperar su libertad en las próximas horas, según informó su abogada, Norka Cuéllar.

