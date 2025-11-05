TEMAS DE HOY:
Política

Arce y su gabinete se despiden con su última foto oficial

Tras la sesión final del gabinete, las autoridades se trasladaron al hall principal de la Casa Grande y posteriormente al hall del Palacio de Gobierno, donde se realizaron las fotografías. 

Hans Franco

05/11/2025 18:06

Foto: Arce y su gabinete se despiden con su última foto oficial (Redes Sociales)
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca se despidieron este miércoles de su gestión con una última fotografía oficial junto a su gabinete ministerial, luego de concluir la última reunión de ministros en la Casa Grande del Pueblo.

Tras la sesión final del gabinete, las autoridades se trasladaron al hall principal de la Casa Grande y posteriormente al hall del Palacio de Gobierno, donde se realizaron las fotografías que simbolizan el cierre del ciclo gubernamental iniciado en noviembre de 2020.

El encuentro marcó el final de la administración de Arce y Choquehuanca, quienes concluirán sus funciones este viernes 7 de noviembre, antes de la transmisión de mando presidencial al nuevo mandatario Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente electo Edmand Lara.

Mire la foto del gabinete en el hall de palacio de gobierno.

 

