¡Atención viajeros! Habrán cortes intercalados en la ruta Cochabamba–Oruro por 4 meses

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Cochabamba informó que, a partir del 6 de noviembre de 2025, se aplicará restricción vehicular por un lapso de 120 días en la carretera Cochabamba – Oruro, específicamente entre las localidades de Bombeo y Llavini, sector Sillacitto (Prog. 69+100), debido a trabajos de rehabilitación, ampliación y reconstrucción de la plataforma vial.

Los cortes se aplicarán todos los días en dos turnos. El primer cierre se realizará desde las 07:00 hasta las 11:30, y el segundo desde las 14:00 hasta las 18:30. Fuera de estos horarios, es decir, a partir de las 18:30 y durante toda la noche hasta las 07:00 del día siguiente, la circulación quedará habilitada con normalidad para el tránsito vehicular. La ABC recomendó a transportistas y viajeros planificar sus rutas con anticipación para evitar retrasos.

El gerente regional de la ABC, Miguel Balboa, explicó que los trabajos forman parte del proyecto de atención al sitio crítico en Llavini, cuya inversión alcanza los 21 millones de bolivianos. La intervención contempla movimientos de tierra de hasta 2.000 metros cúbicos por día, con el objetivo de ampliar la plataforma que actualmente presenta limitaciones.

Comunicado de la ABC

“Debido a trabajos del proyecto de atención al sitio crítico Llavini en la progresiva 69+100 se está disponiendo el corte de la vía para poder agilizar los trabajos de movimiento de tierras. Este proyecto busca ampliar la plataforma, que hoy solo tiene cerca de 20 metros de terreno firme; necesitamos llegar hasta la base recomendada por los estudios técnicos”, señaló Balboa.

La ABC remarcó que la medida durará inicialmente 120 días, aunque el proyecto completo tiene una planificación de seis meses, sujeta a avances y condiciones del terreno.

Asimismo, la entidad recomendó a transportistas y viajeros planificar sus viajes tomando en cuenta los horarios de cierre, a fin de evitar contratiempos. “Agradecemos la comprensión y colaboración de los usuarios ante los inconvenientes que esta medida pudiera ocasionar”, agregó la institución.

