Conozca quién es Ximena Camacho Goyzueta, la nueva vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral

Ximena Camacho Goyzueta, abogada chuquisaqueña con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y electoral, fue designada este domingo como vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras obtener 110 votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, durante la sesión de Sala Plena.

Camacho cuenta con una sólida formación académica. Es doctora en Derecho, tiene una maestría en Derecho Público y más de diez diplomados en áreas como derechos humanos, derecho constitucional, penal, administrativo y electoral.

Su carrera profesional está estrechamente vinculada al sistema electoral y a instituciones del Estado. Antes de su designación en el TSE, se desempeñó como vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, instancia en la que ocupó los cargos de vicepresidenta, vocal jurídica y presidenta.

En abril de 2021 asumió la presidencia interina del TED Chuquisaca, tras la renuncia del entonces presidente, y el 5 de julio de 2022 fue elegida presidenta de esa institución, cargo que ejerció hasta el 5 de julio de 2023.

A lo largo de su trayectoria, Camacho también ocupó cargos en diversas entidades públicas, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura y el Servicio de Registro Cívico (SERECI), donde fue directora regional de Registro Civil en Chuquisaca.

Asimismo, trabajó como consultora de UNICEF, además de desempeñarse como auxiliar, coordinadora y facilitadora en distintas instancias del ámbito jurídico y administrativo.

Con su designación como vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Camacho Goyzueta asume un rol clave en la conducción del Órgano Electoral, en un contexto marcado por desafíos institucionales y la organización de futuros procesos electorales en el país.

