Trinidad prepara un gran recibimiento para Jeanine Añez tras su liberación

En medio de un ambiente de emoción y esperanza, familiares, amigos y vecinos de Trinidad alistan un gran festejo para recibir a la expresidenta Jeanine Añez, quien retornará a su tierra natal este domingo 9 de noviembre, tras casi cinco años de encarcelamiento.

Su hermano, Juan Carlos Añez, confirmó que se están organizando varios actos y concentraciones ciudadanas en el aeropuerto y en distintos puntos de la capital beniana para darle la bienvenida.

“Retorna a Trinidad, el día domingo estaremos nosotros esperándola en el aeropuerto para darle su bienvenida a su tierra, su casa. Hay una serie de actos que se están preparando. La esperanza vuelve no sólo para nuestro país, hoy vuelve la esperanza para nuestra familia”, declaró.

El familiar de la exmandataria expresó la profunda alegría que se vive en Trinidad ante el regreso de Añez, calificando este momento como “el fin de la noche oscura y el renacer de la luz de esperanza”.

“Hoy se acaba la noche oscura y hoy nace la luz de esperanza. Han sido casi cinco años de sufrimiento, pero también de fe. Todo el honor y la gracia se los doy a nuestro Señor Jesús”, manifestó.

La expresidenta Jeanine Añez dejará el penal de Miraflores este jueves 6 de noviembre a las 10:30 de la mañana, tras la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó su liberación y absolución en el caso Golpe II.

En Trinidad, su familia y simpatizantes preparan un recibimiento cargado de emoción, música y fe, en reconocimiento a la fortaleza que mostró durante su detención y al significado simbólico de su regreso a la tierra que la vio nacer.

Mire el video:

