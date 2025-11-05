¿Conoces a Cielo? Es un perrito que venció al dolor y necesita ayuda para volver a caminar

'Cielo' es un cachorrito de apenas 10 meses que lucha por recuperar la movilidad de sus patas traseras. Fue encontrado en las calles del municipio Tiquipaya (Cochabamba) arrastrándose, víctima de una enfermedad que nunca recibió tratamiento. Su rescate fue posible gracias a un grupo de animalistas independientes, quienes desde ese momento se hicieron responsables de su cuidado.

“Nos avisaron de un perrito que estaba en Tiquipaya, un turista que escalaba la montaña lo había encontrado arrastrándose. Así fue como nos hicimos responsables de él; ahora está en un hotel canino”, relató Nicole Chumacero, rescatista de Cielo.

A pesar de su condición, Cielo mantiene su carácter juguetón, cariñoso y lleno de energía. La inmovilidad de sus patas traseras no le impide interactuar con las personas que lo rodean.

“Si seguimos con la fisioterapia, los suplementos y la paciencia, Cielo tiene esperanza de recuperarse. Se está alimentando bien, está muy activo y juguetón”, agregó Nicole.

Los especialistas confirmaron que la causa de su discapacidad son las secuelas del moquillo. Para ayudarlo, además de fisioterapia, Cielo necesita una silla de ruedas especial que le permita moverse con libertad mientras dure su tratamiento.

Los rescatistas también buscan adoptantes responsables que le den un hogar lleno de amor. Para colaborar con su recuperación y donaciones para su silla de ruedas, se puede contactar al 797-38335.

