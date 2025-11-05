Fallece Jaime Eduardo Dunn, padre del analista Jaime Dunn

Eduardo Dunn Castellanos fue una figura destacada en el ámbito económico nacional, ampliamente respetado por su trayectoria profesional, su aporte al análisis financiero y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de economistas.
La familia Dunn Castellanos comunicó este miércoles el sensible fallecimiento de Jaime Eduardo Dunn Castellanos, reconocido economista, analista financiero y referente del pensamiento económico boliviano.
La noticia fue dada a conocer por su hijo, el también analista Jaime Dunn, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales:
“Con el corazón lleno de amor y una inmensa tristeza, compartimos que hoy ha partido al lado del Señor nuestro amado papá, Jaime Eduardo Dunn Castellanos. Su ejemplo de vida, cariño y fortaleza siempre estará con toda nuestra familia. Les pido que nos acompañen en oración y en pensamientos de paz para que su alma encuentre descanso eterno.
“Papá, gracias por tu amor infinito. Descansa en paz, siempre te llevaremos con nosotros. Jaime, Elva, Marco y Jorge”, escribió Dunn.
Dunn Castellanos fue una figura destacada en el ámbito económico nacional, ampliamente respetado por su trayectoria profesional, su aporte al análisis financiero y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de economistas.
Según la familia el velatorio se realizará este miércoles desde las 10:00 en la Sala Remanso de la Funeraria Santa María en la Avenida Mario Mercado, zona Llojeta de la ciudad de La Paz.
