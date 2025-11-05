Fallece Jaime Eduardo Dunn, padre del analista Jaime Dunn

La familia Dunn Castellanos comunicó este miércoles el sensible fallecimiento de Jaime Eduardo Dunn Castellanos, reconocido economista, analista financiero y referente del pensamiento económico boliviano.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, el también analista Jaime Dunn, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales:

“Con el corazón lleno de amor y una inmensa tristeza, compartimos que hoy ha partido al lado del Señor nuestro amado papá, Jaime Eduardo Dunn Castellanos. Su ejemplo de vida, cariño y fortaleza siempre estará con toda nuestra familia. Les pido que nos acompañen en oración y en pensamientos de paz para que su alma encuentre descanso eterno.

“Papá, gracias por tu amor infinito. Descansa en paz, siempre te llevaremos con nosotros. Jaime, Elva, Marco y Jorge”, escribió Dunn.

Dunn Castellanos fue una figura destacada en el ámbito económico nacional, ampliamente respetado por su trayectoria profesional, su aporte al análisis financiero y su compromiso con la formación de nuevas generaciones de economistas.

Según la familia el velatorio se realizará este miércoles desde las 10:00 en la Sala Remanso de la Funeraria Santa María en la Avenida Mario Mercado, zona Llojeta de la ciudad de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play