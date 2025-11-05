La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendió a dos personas durante un operativo realizado en la avenida Alemania, zona norte de Santa Cruz. Los implicados se encontraban a bordo de un motorizado.

Durante la requisa, los agentes encontraron 19 estuches de gamuza color naranja, en cuyo interior se escondían encendedores con un líquido verduzco.

De acuerdo con el informe preliminar de la Felcn, las pruebas de campo realizadas al contenido arrojaron resultado positivo para marihuana, evidenciando un nuevo método de ocultamiento empleado por redes de microtráfico.

Ambos aprehendidos fueron trasladados hasta las dependencias de la Felcn con fines investigativos, donde se procedió al secuestro de la sustancia y del vehículo utilizado.

Los investigadores presumen que los implicados formarían parte de una red dedicada a la distribución de drogas en pequeñas cantidades, aprovechando la apariencia inofensiva de los encendedores electrónicos.

Los dos detenidos se encuentran a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público presentará la imputación por el delito de tráfico de sustancias controladas.

