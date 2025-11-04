“Lo vamos a atrapar”: un lagarto sale de un canal de drenaje y sorprende a vecinos en la ruta a Cotoca

El operativo continúa mientras se mantiene la vigilancia para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como la del animal.
04/11/2025 16:43
Vecinos de la carretera a Cotoca se llevaron una gran sorpresa este lunes al encontrar un lagarto dentro de un canal de drenaje que atraviesa la zona. Alertados por transeúntes, las autoridades y rescatistas acudieron al lugar para retirar al animal de manera segura.
Un vecino del sector comentó que la presencia del animal podría estar relacionada con la cercanía de la laguna: “porque adentro hay laguna”, señaló.
Jorge Zúñiga, jefe de la Unidad de Rescate de Animales Silvestres, explicó que el operativo presenta ciertas dificultades debido al tamaño reducido del canal.
“Vamos a retornar para ver si el lagarto sale por una de las dos bocas. El espacio es muy pequeño, no hay mucho oxígeno para una persona, así que meternos ahí es imposible”, afirmó.
El rescatista detalló que el animal será atrapado una vez que salga por iniciativa propia.
Por el momento, las autoridades aseguran que el riesgo para los vecinos es bajo. “El animal está dentro del canal y también está estresado; vamos a esperar que se calme para poder hacer la contención de manera segura”, concluyó Zúñiga.
El operativo continúa mientras se mantiene la vigilancia para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como la del animal.
