“Lo vamos a atrapar”: un lagarto sale de un canal de drenaje y sorprende a vecinos en la ruta a Cotoca

Vecinos de la carretera a Cotoca se llevaron una gran sorpresa este lunes al encontrar un lagarto dentro de un canal de drenaje que atraviesa la zona. Alertados por transeúntes, las autoridades y rescatistas acudieron al lugar para retirar al animal de manera segura.

“El hallazgo fue reportado por personas que pasaban por acá, inmediatamente llamé al 110 y al personal de la Gobernación”, indicó el sargento de la Policía Cristian Ovando.

Un vecino del sector comentó que la presencia del animal podría estar relacionada con la cercanía de la laguna: “porque adentro hay laguna”, señaló.

Jorge Zúñiga, jefe de la Unidad de Rescate de Animales Silvestres, explicó que el operativo presenta ciertas dificultades debido al tamaño reducido del canal.

“Vamos a retornar para ver si el lagarto sale por una de las dos bocas. El espacio es muy pequeño, no hay mucho oxígeno para una persona, así que meternos ahí es imposible”, afirmó.

El rescatista detalló que el animal será atrapado una vez que salga por iniciativa propia.

“Estamos esperando que, por el calor, el lagarto sienta la necesidad de salir, ahí lo vamos a atrapar para trasladarlo a un lugar donde pueda estar más cómodo y seguro”, agregó Zúñiga.

Por el momento, las autoridades aseguran que el riesgo para los vecinos es bajo. “El animal está dentro del canal y también está estresado; vamos a esperar que se calme para poder hacer la contención de manera segura”, concluyó Zúñiga.

El operativo continúa mientras se mantiene la vigilancia para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como la del animal.

