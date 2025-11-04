A punto de graduarse en Medicina, joven muere con posible diagnóstico de rabia humana

Una estudiante de Medicina de 23 años, que estaba a solo dos meses de culminar su carrera, falleció tras presentar síntomas compatibles con rabia humana. El caso se encuentra bajo investigación y las autoridades sanitarias aguardan los resultados de laboratorio para determinar la causa exacta de la muerte.

La joven cumplía su rotación de internado en una comunidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Durante sus días de descanso viajó a Santa Cruz para visitar a su familia, pero un día antes de regresar comenzó a sentir malestares que la llevaron a internarse en una clínica privada.

Según el informe preliminar, su estado de salud se deterioró rápidamente. Debido a los altos costos del tratamiento, la familia solicitó el alta médica para trasladarla a Cochabamba. Sin embargo, la joven llegó sin signos vitales al hospital Viedma, donde solo se pudo confirmar su fallecimiento la mañana del lunes.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se tomaron las muestras necesarias para análisis laboratoriales.

De forma extraoficial, se conoció que los especialistas manejan tres posibles diagnósticos: meningoencefalitis, rabia humana o tuberculosis meníngea. No obstante, los síntomas que presentó —hidrofobia, fotofobia, agresividad y desorientación— son característicos de la rabia humana. Lo llamativo del caso es que no existen antecedentes recientes de mordedura por parte de animales domésticos o silvestres.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó que los análisis fueron enviados al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), en La Paz, y se espera que los resultados lleguen en los próximos días para confirmar o descartar la sospecha clínica.

Mira la programación en Red Uno Play