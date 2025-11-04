VIDEO: ¡Indignante! Un caballo murió por agotamiento durante una cabalgata en Colombia

Un video que circula en redes sociales muestra una escena que ha generado profunda indignación en Colombia: un caballo murió por agotamiento durante una cabalgata en el municipio de San Gil, departamento de Santander. Según denuncian testigos, el animal habría sido obligado a participar en la actividad pese a encontrarse enfermo.

En las imágenes se observa al caballo tendido al borde de una vía, aparentemente abandonado por su dueño tras desplomarse. Uno de los denunciantes relató: “Podemos ver la sangre que el caballo derramó y al caballo lo siguieron cabalgando así herido. ¿Dónde están las autoridades, dónde están los que dijeron que iban a estar pendientes de las cabalgatas?”, reclamó en el video.

El hecho ha encendido el debate en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su rechazo a estas prácticas, muchas veces asociadas al consumo excesivo de alcohol y al maltrato animal. “Cabalgatas = Maltrato Animal”, escribió un internauta, mientras otros calificaron estas actividades como “una tradición cruel que debería prohibirse”.

El diputado de Santander, Danovis Lozano, también se pronunció al respecto y compartió las imágenes en su cuenta de X (antes Twitter). Allí exigió la intervención de la Fiscalía General de la Nación para que el caso no quede impune.

“Muerto terminó este caballito en la horrible cabalgata de San Gil Santander. En medio de borrachos, peleas y maltrato, al lado de la carretera, sin vida y abandonado. Fue el destino cruel para este caballo que fue obligado a participar”, escribió el legislador.

El caso reaviva la discusión sobre la realización de cabalgatas en eventos festivos, una práctica que organizaciones animalistas llevan años denunciando por los abusos que suelen ocurrir bajo el argumento de la “tradición cultural”.

Imágenes sensibles:

