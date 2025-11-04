TEMAS DE HOY:
Guardia agredido Tentativa de Feminicidio transmisión de mando presidencial

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Llegó tarde 176 veces a su trabajo! Quisieron despedirla, pero deberán pagar una indemnización

Una oftalmóloga fue despedida por llegar tarde 176 veces en 11 años y no participar en actividades de la empresa; el juez determinó que su despido fue injustificado y la indemnizará con 26.800 dólares.

Ligia Portillo

04/11/2025 10:49

¡Llegó tarde 176 veces a su trabajo! Quisieron despedirla, pero deberán pagar una indemnización. Foto: Freepik
España

Escuchar esta nota

A cualquier trabajador le puede ocurrir llegar tarde a la oficina, pero en España, una empresa tomó como argumento para despedir a una oftalmóloga que había llegado tarde en 176 ocasiones durante sus 11 años de servicio.

La compañía también alegó que la trabajadora “no hacía equipo” ni se integraba en las actividades organizadas por la empresa, como el popular juego del “amigo invisible”. Con estos argumentos, decidieron prescindir de ella, sin prever que la empleada interpondría una demanda por despido injustificado.

Según el medio español La Voz de Asturias, la empresa elaboró un listado de supuestas fallas en su desempeño, incluyendo no presentarse con pacientes y realizar diagnósticos con errores, con el objetivo de justificar el despido.

Sin embargo, la oftalmóloga explicó que algunas llegadas tarde se debieron a razones médicas: en 2021 sufrió un aborto, lo que la mantuvo varios días de baja. Además, aseguró que nunca fue notificada oficialmente sobre su falta de puntualidad ni sobre una supuesta mala actitud en las dinámicas de la empresa.

El juzgado consideró que se trataba de un despido injustificado y falló a favor de la trabajadora. Como resultado, la empresa deberá pagarle una indemnización de 25.000 euros, equivalentes a aproximadamente 26.800 dólares estadounidenses.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD