¡Llegó tarde 176 veces a su trabajo! Quisieron despedirla, pero deberán pagar una indemnización

A cualquier trabajador le puede ocurrir llegar tarde a la oficina, pero en España, una empresa tomó como argumento para despedir a una oftalmóloga que había llegado tarde en 176 ocasiones durante sus 11 años de servicio.

La compañía también alegó que la trabajadora “no hacía equipo” ni se integraba en las actividades organizadas por la empresa, como el popular juego del “amigo invisible”. Con estos argumentos, decidieron prescindir de ella, sin prever que la empleada interpondría una demanda por despido injustificado.

Según el medio español La Voz de Asturias, la empresa elaboró un listado de supuestas fallas en su desempeño, incluyendo no presentarse con pacientes y realizar diagnósticos con errores, con el objetivo de justificar el despido.

Sin embargo, la oftalmóloga explicó que algunas llegadas tarde se debieron a razones médicas: en 2021 sufrió un aborto, lo que la mantuvo varios días de baja. Además, aseguró que nunca fue notificada oficialmente sobre su falta de puntualidad ni sobre una supuesta mala actitud en las dinámicas de la empresa.

El juzgado consideró que se trataba de un despido injustificado y falló a favor de la trabajadora. Como resultado, la empresa deberá pagarle una indemnización de 25.000 euros, equivalentes a aproximadamente 26.800 dólares estadounidenses.

