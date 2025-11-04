Familia denuncia robo de restos humanos en cementerio de El Alto; Alcaldía inicia investigación

Una familia denunció el robo de restos humanos en el cementerio “Héroes del Gas”, ubicado en el Distrito 1 de El Alto. Tras conocer el suceso el sábado pasado, la Alcaldía inició la investigación y presentó la denuncia ante la Fiscalía.

El secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía, Jhoel Mendoza, informó este martes que el municipio está actuando conforme a la normativa vigente y que se elaborarán los informes técnicos necesarios para sustentar el proceso legal.

“Como municipio estamos actuando de acuerdo a la normativa correspondiente. Vamos a hacer la denuncia como corresponde, a través de la Dirección Jurídica del municipio, y vamos a presentar los informes ante la Fiscalía. En este caso, lo que corresponde es investigar el robo de restos humanos”, explicó Mendoza.

El hecho se conoció cuando la familia de un hombre fallecido acudió al cementerio para rendir tributo a su ser querido durante la festividad de Todos Santos y encontró la tumba profanada.

“Hemos ido a visitar por el Día de los Muertos a la tumba de mi papá y resulta que estaba profanada (…). Le sacaron su cabeza y algunas partes del cuerpo”, relató la hija de la víctima, visiblemente afectada.

Mendoza indicó que el municipio trabaja en coordinación con la Dirección Jurídica para elaborar el informe técnico, y subrayó que la investigación estará a cargo de la Fiscalía.

"Estamos comprometidos en llevar este caso hasta las últimas consecuencias, y si se encuentran responsabilidades en los administradores del cementerio o en cualquier otro servidor público, tomaremos las medidas correspondientes", aseguró.

El funcionario aclaró que, aunque la normativa penal no contempla específicamente el delito de profanación de tumbas, el caso se encuadra dentro del robo de restos humanos.

Por su parte, la familia ya retiró el cuerpo en su totalidad a través de la administración del cementerio, pero las autoridades continuarán con la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso.

