Dejarán 'pintuda' la Plaza Murillo para la transmisión de mando, anuncia el alcalde Arias

La Alcaldía de La Paz inició este martes un operativo integral de limpieza, pintado y mantenimiento general de la Plaza Murillo, con el objetivo de dejar en óptimas condiciones este emblemático espacio paceño para la transmisión de mando presidencial, prevista para el sábado 8 de noviembre.

Las tareas incluyen la desratización de las áreas verdes, la poda de árboles y el plantado de nuevas especies ornamentales, además del arreglo y limpieza de monumentos, sumideros y mobiliario urbano.

“Vamos a desratizar la zona, hay mucha rata adentro. Vamos a podar los árboles, limpiar el monumento a Pedro Domingo Murillo, los sumideros, quitar el pasto (‘chiji’) de las gradas y cambiar los basureros”, informó temprano el alcalde Iván Arias en contacto con los medios desde la misma plaza.

Además del monumento principal a Murillo, el lugar alberga ocho esculturas conocidas como “las ninfas”, cuatro dedicadas a las artes —pintura, escultura, arquitectura y música— y cuatro que representan las estaciones del año. Todas serán sometidas a procesos de limpieza y restauración.

“Vamos a limpiar también las ninfas y cambiar bancas. Es un trabajo integral, la vamos a poner pintuda la plaza para el día del evento”, añadió Arias.

El burgomaestre realizó un recorrido por el lugar acompañado por el director de la Autoridad Ambiental Municipal, Juan Pablo Saavedra; el director del Siremu, Willy Balderrama; la subalcaldesa del Macrodistrito Centro, Sandra Soliz; y el secretario municipal de Infraestructura Pública, Guilherme Tortato. Durante la inspección, se identificaron varias tareas adicionales como el pintado de basureros, rejillas y luminarias.

“Hemos visto bancas y basureros despintados. Vamos a pintarlos, limpiar rejillas que están llenas de heces de paloma y cambiar luminarias, porque los focos están muy sucios. Aquí lo que más arruina es precisamente eso”, explicó la autoridad municipal.

Entre los trabajos también se prevé una limpieza profunda del piso de la plaza, especialmente durante la noche del viernes y la mañana del sábado, antes del acto de posesión de las nuevas autoridades.

