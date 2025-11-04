“Me amenazan por hablar”: esposa de víctima de barras bravas pide justicia

El domingo pasado, una violenta pelea entre barras bravas en el barrio 15 de Julio, zona de la radial 26, dejó a un hombre gravemente herido en la cabeza tras ser atacado con un machete. La agresión se produjo cuando la víctima intervino para defender a un joven que estaba siendo golpeado, según relató su esposa.

“Mi esposo sigue delicado de salud, perjudicado en el trabajo y sigo recibiendo amenazas. Van a decirme que deje la denuncia a un lado, pero esto ocurrió por defender a alguien que ni siquiera conocíamos”, aseguró la mujer.

De acuerdo con su relato, los agresores corrieron hacia una cancha y regresaron armados con machetes, atacando a cualquier persona que se cruzara en su camino. “Ahí se ve en el video cómo vuelven a machetear a cualquiera, ahí están las evidencias”, agregó.

La esposa de la víctima expresó su temor por la seguridad de su familia, especialmente de sus hijos menores. “Recibo amenazas porque ellos se organizan en grupos. Uno siente impotencia porque ya nadie quiere hablar, pero el problema no fue por mí, sino por defender a alguien”, dijo.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un sujeto blandiendo dos machetes, aterrorizando a la víctima y a quienes se encontraban en la escena. La mujer destacó que la policía realizó patrullajes, pero la presencia de estos grupos sigue generando temor en el barrio.

Ante la situación, la esposa de la víctima solicita justicia y pide que la cancha donde ocurrió el ataque sea transformada en un puesto policial o una posta médica, con el fin de prevenir futuros episodios violentos y garantizar la seguridad de los vecinos.

